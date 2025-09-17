Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
17.09.2025 08:26:09
Incyte Reports Encouraging 24-Week Results From Phase 3 STOP-HS Program Of Povorcitinib
(RTTNews) - Incyte Corporation (INCY) on Wednesday announced encouraging 24-week data from the pivotal Phase 3 STOP-HS program evaluating povorcitinib in adults with hidradenitis suppurativa (HS).
Hidradenitis suppurativa is a chronic skin condition causing painful, recurring lumps in areas where skin rubs together. As previously reported, both Phase 3 studies in the STOP-HS program, STOP-HS1 and STOP-HS2, met their primary endpoints, achieving HiSCR50 — at least a 50% reduction from baseline in total abscess and inflammatory nodule (AN) count- at Week 12, in patients with hidradenitis suppurativa.
New data at Week 24 showed that nearly 60% of efficacy-evaluable patients treated with povorcitinib achieved HiSCR50. Additionally, among patients treated with povorcitinib, 31%-40.3% achieved HiSCR75, 13.8%-27.7% achieved HiSCR90, and 9.2%-21.3% achieved HiSCR100. Further, Povorcitinib-treated patients showed greater improvements in skin pain from Week 3 through Week 24, with 62%-70% reporting mild or no pain at Week 24.
The company said that these data will support the planned regulatory submissions for povorcitinib in hidradenitis suppurativa in Europe in 2025 and in the United States in early 2026.
Nachrichten zu Incyte Corp.
|
11.09.25
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.09.25
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Incyte von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
02.09.25
|NYSE-Handel S&P 500 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
28.08.25
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.25
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.25
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Verlust hätte ein Incyte-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.25
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Verlust hätte ein Incyte-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.25
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel wäre eine Incyte-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert (finanzen.ch)
Analysen zu Incyte Corp.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
