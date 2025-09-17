Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Incyte Aktie 134791 / US45337C1027

17.09.2025 08:26:09

Incyte Reports Encouraging 24-Week Results From Phase 3 STOP-HS Program Of Povorcitinib

Incyte
47.53 CHF -27.54%
(RTTNews) - Incyte Corporation (INCY) on Wednesday announced encouraging 24-week data from the pivotal Phase 3 STOP-HS program evaluating povorcitinib in adults with hidradenitis suppurativa (HS).

Hidradenitis suppurativa is a chronic skin condition causing painful, recurring lumps in areas where skin rubs together. As previously reported, both Phase 3 studies in the STOP-HS program, STOP-HS1 and STOP-HS2, met their primary endpoints, achieving HiSCR50 — at least a 50% reduction from baseline in total abscess and inflammatory nodule (AN) count- at Week 12, in patients with hidradenitis suppurativa.

New data at Week 24 showed that nearly 60% of efficacy-evaluable patients treated with povorcitinib achieved HiSCR50. Additionally, among patients treated with povorcitinib, 31%-40.3% achieved HiSCR75, 13.8%-27.7% achieved HiSCR90, and 9.2%-21.3% achieved HiSCR100. Further, Povorcitinib-treated patients showed greater improvements in skin pain from Week 3 through Week 24, with 62%-70% reporting mild or no pain at Week 24.

The company said that these data will support the planned regulatory submissions for povorcitinib in hidradenitis suppurativa in Europe in 2025 and in the United States in early 2026.

