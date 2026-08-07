Incuvo Spolka Akcyjna Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Incuvo Spolka Akcyjna Bearer hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 2.5 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 23.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch