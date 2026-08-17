InCoax Network Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

InCoax Network Registered hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.090 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 4.5 Millionen SEK, gegenüber 8.1 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch