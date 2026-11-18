InCoax Network Registered hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

InCoax Network Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 5.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch