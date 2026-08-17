INCHEON CITY GAS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

INCHEON CITY GAS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1011.00 KRW, nach 1491.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat INCHEON CITY GAS mit einem Umsatz von insgesamt 196.53 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222.23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 11.56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch