INCHEON CITY GAS veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 522.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -126.000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 139.04 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 191.40 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch