Incendies de forêt - Levée totale de l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture de chemins

QUÉBEC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé de lever totalement l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins sur le territoire qui était visé par cette mesure, et ce, à compter du vendredi 10 juillet, 8 h.

La levée de l'interdiction d'accéder en forêt sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture de chemins pour des considérations d'intérêt public s'applique donc sur le territoire dans le secteur de Chute-des-Passes, au Lac-Saint-Jean. Ce territoire est délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 49° 44' et la longitude 71° 36', au nord-est par la latitude 49° 44' et la longitude 70° 44', au sud-est par la latitude 49° 27' et la longitude 70° 44', et au sud-ouest par la latitude 49° 27' et la longitude 71° 36'.

Cette décision du Ministère a été prise de concert avec l'Organisation de la sécurité civile, à la suite des interventions menées par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour combattre les incendies et en raison des conditions météorologiques actuelles et à venir dans le secteur.

Le Ministère tient à rappeler que des opérations d'extinction des feux se poursuivent dans le secteur où s'appliquait l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins. Il est donc recommandé d'éviter ces territoires dans la mesure du possible. En cette période de vacances estivales, la prudence la plus grande est de mise pour éviter d'allumer des feux lorsqu'on est en forêt ou tout près. La collaboration de tous est essentielle pour protéger notre patrimoine forestier.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements additionnels sont invitées à communiquer avec Services Québec au numéro de téléphone sans frais 1 877 644-4545.

Information :

Sylvain Carrier

Responsable des relations médias

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs