InCapta stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

InCapta liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat InCapta die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

InCapta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat InCapta im vergangenen Quartal 0.2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte InCapta 0.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch