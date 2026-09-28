Incannex Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Incannex Healthcare hat am 25.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 USD gegenüber -15.300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1.660 USD. Im Vorjahr waren -40.500 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch