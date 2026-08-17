Inbound Platform: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Inbound Platform liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inbound Platform die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 11.35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inbound Platform noch ein Gewinn pro Aktie von 25.75 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 959.2 Millionen JPY – ein Plus von 11.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inbound Platform 858.8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch