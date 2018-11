Inauguration du nouveau point de service du CLSC de Verdun à L'Île-des-Sœurs

QUÉBEC, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a participé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau point de service du CLSC de Verdun, situé à L'Île-des-Sœurs. Cette installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) vient bonifier l'offre de service aux citoyens de la communauté, qui devaient jusqu'à maintenant se déplacer à Verdun pour obtenir des soins de proximité.

Le point de service est situé au 1, Place du Commerce à L'Île-des-Sœurs, et offre :

un centre de prélèvements sanguins et d'analyse d'échantillons biologiques;



un programme jeunesse, incluant le suivi postnatal, disponible dès maintenant, et la vaccination des enfants de 0 à 12 ans (dès janvier 2019);



des services de santé courants, soit des soins infirmiers sur rendez-vous et de la vaccination saisonnière (dès janvier 2019);

Citation :

« L'ouverture de ce nouveau point de service du CLSC de Verdun est une excellente nouvelle pour les citoyens du secteur de L'Île-des-Sœurs, qui pourront désormais y recevoir des soins à proximité de leur domicile. Cette initiative s'inscrit dans notre vision d'offrir aux familles du Québec un réseau de la santé et des services sociaux plus accessible, moderne et décentralisé. Je tiens à remercier les équipes du CIUSSS et ses partenaires pour la réalisation de ce beau projet. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les nouveaux services s'ajoutent à ceux de soutien à domicile déjà offerts à la communauté.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux