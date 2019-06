MONTRÉAL, le 8 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, a participé aujourd'hui à l'inauguration du Centre intégré de dialyse Raymond-Barcelo de l'Hôpital Maisonneuve‑Rosemont faisant partie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Ce nouveau centre permet de regrouper l'ensemble des activités de dialyse de l'établissement, qui étaient, jusqu'à maintenant, principalement offertes dans des installations temporaires qui avaient largement atteint leur durée de vie et qui ne répondaient pas de façon optimale aux besoins croissants des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Ce projet vient donc améliorer la qualité ainsi que l'accessibilité des services offerts aux personnes souffrant de cette maladie chronique.

Citations :

« Les services de dialyse sont essentiels pour de nombreuses personnes. Plus qu'une question de mieux-être, il s'agit, pour elles, d'une question de survie. Ces personnes pourront maintenant recevoir leurs traitements dans un environnement accueillant, moderne et sécuritaire, à la hauteur du travail exemplaire qui s'y fait chaque jour. Je remercie l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de ce projet impressionnant. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'ouverture de ce nouveau centre s'avère une excellente nouvelle, alors que la région de Montréal regroupe à elle seule une très grande partie des personnes hémodialysées au Québec. Je suis très heureuse pour les personnes atteintes de cette maladie chronique. Dans un cadre plus moderne et mieux adapté à leurs besoins, elles pourront recevoir des soins de qualité qui améliorent de façon notable leur qualité de vie. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Dans un environnement lumineux et propice au bien-être des usagers, le nouveau centre permettra d'accueillir la clientèle dans 70 stations de dialyse traditionnelle (un ajout de quatre stations par rapport aux anciennes installations), en plus d'offrir quatre stations d'enseignement pour la clientèle en hémodialyse à domicile (ajout de deux stations).

À cela, viennent se greffer le programme de dialyse péritonéale et le secteur de la prédialyse, permettant donc d'intégrer, sur un seul site, l'ensemble de la suppléance rénale.

L'ouverture officielle pour l'ensemble des patients du Centre intégré de dialyse Raymond-Barcelo aura lieu le 17 juin 2019.

Le projet, inscrit au Plan québécois des infrastructures, avait été confié à la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures. Il a été réalisé au coût de 53,5 M$.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux