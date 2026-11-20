Inari Amertron Bhd äusserte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Inari Amertron Bhd im vergangenen Quartal 368.5 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inari Amertron Bhd 325.8 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch