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28.08.2026 06:37:00
Inari Amertron Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Inari Amertron Bhd hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 288.9 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 5.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 306.7 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.030 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte Inari Amertron Bhd ein EPS von 0.060 MYR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Inari Amertron Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 1.19 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um -12.18 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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