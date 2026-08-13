Inani Marbles Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inani Marbles Industries hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inani Marbles Industries 0.090 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 105.0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch