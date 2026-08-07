Inabata: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inabata hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 119.46 JPY, nach 111.70 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Inabata 243.66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch