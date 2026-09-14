INABA SEISAKUSHO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

INABA SEISAKUSHO lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 9.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20.69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat INABA SEISAKUSHO im vergangenen Quartal 10.02 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INABA SEISAKUSHO 10.27 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 97.63 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 95.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat INABA SEISAKUSHO mit einem Umsatz von insgesamt 41.47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -1.04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch