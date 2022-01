Ina Invest schliesst Übernahme der Ceres Group ab

Damit geht das grosse Entwicklungsprojekt "Bredella" in der Nordwestschweiz in die Hände von Ina Invest über.

Kern des Immobilienportfolios der Ceres Group bildet das Buss-Areal am Bahnhof Pratteln mit dem Entwicklungsprojekt "Bredella". Das Areal soll in den nächsten 20 Jahren in ein Zentrumsquartier mit hohem Wohnanteil und knapp einem Drittel kommerziell genutzten Flächen transformiert werden, wie die Immobiliengesellschaft am Montag mitteilte. Geplant sind über 1000 Wohnungen. Der Marktwert der Liegenschaft werde dadurch von heute rund 300 Millionen auf mehr als eine Milliarde Franken steigen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Einen Teil des Kaufpreises wurde wie angekündigt in eigenen Aktien von Ina Invest entrichtet. Dazu wurden 886'656 Namenaktien ausgegeben. Nach Abschluss der Transaktion beträgt das Aktienkapital von Ina Invest gut 292'000 Franken, eingeteilt in 9,75 Millionen Namenaktien.

