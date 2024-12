INA Invest könnte an GV 2025 Fusionsantrag mit Cham Group stellen - Implenia begrüsst Fortschritte: INA Invest-Aktie gewinnt

Die Fusionsgespräche sind mittlerweile weit fortgeschritten, und es könnte daher an der nächsten Generalversammlung über einen Zusammenschluss abgestimmt werden.

Unter Vorbehalt eines erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen wolle der Verwaltungsrat von INA Invest, den Aktionärinnen an der GV am 31. März 2025 die Fusion mit der Cham Group unterbreiten, wie die Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Gestützt auf bisherige Bewertungsüberlegungen und eine Portfoliobewertung durch Wüest Partner sollen die INA-Aktionäre eine Beteiligung von 34 Prozent an der fusionierten Gesellschaft halten.

Ein unabhängiger Schweizer Corporate-Finance-Berater soll eine "Fairness Opinion" zuhanden der Verwaltungsräte beider Gesellschaften erstellen.

Strategische Partnerschaft mit Implenia

Das bislang von INA Invest praktizierte weitgehende Outsourcing an Implenia soll durch eine strategische Partnerschaft ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen Outsourcing-Vereinbarungen aufgelöst. Im Gegenzug werde INA Invest 2025 eine einmalige Zahlung in der Höhe von 31 Millionen Franken an Implenia leisten. Diese werde dem Geschäftsergebnis 2024 belastet.

Die kombinierte Portfoliogrösse biete Vorteile bezüglich der Flexibilität in der Projektrealisierung, der Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Nutzung von Skaleneffekten und Synergien, heisst es von INA Invest weiter. Aufgrund ihrer hohen Eigenkapitalquote könne die neue Gesellschaft ihr Entwicklungsportfolio ohne Kapitalerhöhungen aus eigener Kraft realisieren.

Cham-Chef soll CEO werden

Die Aktien der neuen Gesellschaft sollen an der SIX Swiss Exchange im Segment Immobiliengesellschaften kotiert bleiben. Der Verwaltungsrat der fusionierten Gesellschaft werde voraussichtlich aus fünf bis sechs bisherigen Mitgliedern der Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften gebildet und von Stefan Mächler, Verwaltungsratspräsident von INA Invest, präsidiert werden. Als CEO ist Cham-Chef Thomas Aebischer vorgesehen, INA-CEO Marc Pointet übernähme die Aufgabe des Chief Integration Officer. Cham-Finanzchef Daniel Grab ist als CFO vorgesehen.

Durch die Fusion entstünde eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz, heisst es. Der Wohnanteil beträgt rund 60 Prozent bei Fertigstellung der aktuellen Entwicklungsprojekte.

Implenia begrüsst Fortschritte

Der Baukonzern Implenia begrüsst die Fortschritte bei den Fusionsgesprächen zwischen den Immobiliengesellschaften INA Invest und Cham Group. Aus der bisherigen Outsourcing-Partnerschaft mit INA Invest soll nun eine strategische Partnerschaft werden.

Nach der Fusion der beiden Unternehmen werde Implenia eine Beteiligung von rund 14 Prozent an der fusionierten Gesellschaft halten, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Implenia hält derzeit einen Anteil von rund 40 Prozent an INA. Zudem werde Implenia auch weiterhin mit einem Sitz im Verwaltungsrat vertreten sein.

Die bisherigen Vereinbarungen für die Entwicklung, das Portfolio- und Assetmanagement sowie die Realisation des Portfolios zwischen INA Invest und Implenia sollen aufgelöst und durch eine strategische Partnerschaft für Entwicklungs- und Realisationsleistungen ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werde INA Invest 2025 eine einmalige Zahlung von 31 Millionen Franken an Implenia leisten.

Diese werde im Geschäftsjahr 2024 ergebniswirksam, aber durch den negativen Effekt auf das Beteiligungsergebnis teilweise wieder kompensiert, hiess es weiter. Die finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt der grösste Schweizer Baukonzern. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Implenia einen Betriebsgewinn EBIT von rund 130 Millionen Franken nach 122,6 Millionen im Vorjahr.

INA Invest entstand 2020 aus der Abspaltung von rund der Hälfte des damaligen Immobilien- und Projektportfolios von Implenia.

Die Aktie von INA Invest zeigt sich zeitweise 0,46 Prozent im Plus bei 21,80 CHF.

Zürich (awp)