Ina Invest-Aktie fester: Ina-Invest-Aktionäre stimmen für Fusion mit Cham Group

So stimmten sie mit einer Mehrheit von 99,8 Prozent der Ina Invest -Fusion mit der Cham Group zu.

Gleichzeitig genehmigten die Anwesenden die Änderung des Firmennamens in Cham Swiss Properties sowie die Verlegung des Firmensitzes nach Cham, wie aus einer Mitteilung vom Montagabend hervorgeht. Ebenfalls angenommen wurde die notwendige Kapitalerhöhung um 927'525 Franken auf 1,424 Millionen Franken durch Ausgabe von 30'917'500 neuen, voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 3 Rappen.

Zudem stimmten die Aktionäre einer erstmaligen Ausschüttung aus Reserven von 0,20 Franken je Namenaktie zu, wovon 50 Prozent verrechnungssteuerfrei sind. Die Ausschüttung ist für den 4. April geplant.

Die bisherigen Verwaltungsräte Stefan Mächler (Präsident), Christoph Caviezel und Hans Ulrich Meister wurden bestätigt, als Vertreter der Cham Group neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Philipp Buhofer, Annelies Häcki-Buhofer und Felix Thöni.

Schliesslich haben auch die Aktionäre der Cham Group an der ebenfalls heute abgehaltenen Generalversammlung der Fusion zugestimmt. Damit kann sie wie geplant am 8. April rechtlich vollzogen werden. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien (Börsenkürzel: CHAM) ist für den 9. April vorgesehen. Die Ina Invest-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 0,46 Prozent höher bei 22 Franken.

