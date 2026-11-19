In the F liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat In the F die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In the F vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 127.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -210.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.30 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 7.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch