Romande Energie Aktie 126367632 / CH1263676327
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09.09.2026 17:00:13
In Lovatens eröffnen Romande Energie, Insolight und Produzent Olivier Pichonnat die grösste Agri-PV-Anlage der Schweiz
|
Romande Energie SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sehr geehrte Damen und Herren
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Schweiz
|E-Mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2396940
|Ende der Mitteilung
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2396940 09.09.2026 CET/CEST
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Romande Energie am 09.09.2026
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