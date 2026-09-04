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04.09.2026 05:50:35
In eigener Sache: Matthias Oertle ist neuer Content Manager von schweizeraktien.net
Seit dem 1. September hat Matthias Oertle das Content Management von schweizeraktien.net übernommen. Er ist zudem auch als regelmässiger Autor für unseren Blog tätig. Matthias ist diplomierter Betriebswirtschafter und Wirtschaftsinformatiker, […]
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
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NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
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Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.