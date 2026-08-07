IMV vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IMV hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11.67 JPY je Aktie erzielt worden.

IMV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch