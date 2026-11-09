IMV: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IMV veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

IMV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37.59 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34.90 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 134.65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 121.68 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21.02 Milliarden JPY gegenüber 17.94 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch