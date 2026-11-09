IMURAYA GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IMURAYA GROUP hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55.05 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 99.35 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IMURAYA GROUP 14.87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.39 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch