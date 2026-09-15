IMURA ENVELOPE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IMURA ENVELOPE präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 32.39 JPY gegenüber 62.06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch