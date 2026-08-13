Imunon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Imunon hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Imunon -1.870 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch