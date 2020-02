Implenia steigert Umsatz leicht und verdoppelt Betriebsgewinn

Der Baukonzern Implenia hat im vergangenen Jahr den Umsatz leicht gesteigert und dabei deutlich mehr verdient.

Die Hälfte des Entwicklungsportfolios soll nun in einer neuen Gesellschaft (Ina Invest) ausgegliedert werden.

Der Umsatz wuchs 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 4,43 Milliarden Franken, wie Implenia am Dienstag bekannt gab. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA verbesserte sich auf 186,8 Millionen von 89,7 Millionen im Vorjahr und das operative Ergebnis auf 63,5 Millionen von 12,9 Millionen.

Unter dem Strich verbleibt ein Reingewinn von 33,9 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte der Konzern nach massiven Wertberichtigungen auf das Auslandsgeschäft noch ein knappes Plus von 0,5 Millionen geschafft.

Vom deutlich besseren Ergebnis werden auch die Aktionäre profitieren können. So soll die Dividende auf 0,75 Franken von 0,50 Franken im Vorjahr angehoben werden.

Für das laufende Jahr 2020 rechnet das Management mit einer Verbesserung beim Betriebsgewinn. Es wird ein EBITDA-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich angestrebt, dies vor Kosten für die Strategieumsetzung in Höhe von rund 10 Millionen Franken.

Teil des Portfolios wird ausgegliedert

Neben den Zahlen gab der Konzern auch die Pläne zur angekündigten Ausgliederung des Entwicklungsportfolios bekannt. Rund die Hälfte des Portfolios mit einem Marktwert von rund 300 Millionen Franken soll in die Immobiliengesellschaft Ina Invest ausgegliedert werden. Die andere Hälfte würde bei Implenia verbleiben. Geplant sei eine Holdung-Struktur, wobei Implenia einen Minderheitsanteil halten werde. Ein Börsengang der Ina Invest Holding ist den Angaben zufolge für Juni geplant.

Implenia will die Hälfte seines Entwicklungsportfolios in einer neuen Gesellschaft abspalten. An der neu gegründeten "Ina Invest" will Implenia rund 40 Prozent halten, der Rest soll über eine Holding an die Aktionäre gehen. Ein Börsengang der neuen Holding ist für Juni geplant.

Das Entwicklungsportfolio von Implenia habe gemäss einer indikativen Bewertung durch Dritte einen aktuellen Marktwert von über 600 Millionen Franken, beziehungsweise von über 3 Milliarden bei Fertigstellung, schreibt der Konzern am Dienstag. Im zweiten Quartal 2020 soll die Hälfte des Portfolios, mit einem aktuellen Marktwert von rund 300 Millionen, in eine neu geschaffene Immobiliengesellschaft namens Ina Invest AG transferiert werden. Dadurch würden sich für Implenia Aufwertungsgewinne von rund 200 Millionen ergeben, wie es weiter heisst.

Geplant ist, dass Implenia an Ina mindestens 40 Prozent der Aktien halten wird, der Rest von der ebenfalls neu gegründeten Ina Invest Holding. Alle Aktien der Holding sollen an die Implenia Aktionäre ausgegeben werden, wobei sie pro fünf Implenia-Aktien eine der Ina Holding erhalten sollen. Zeitgleich mit dem Spin-off ist bei der Ina Holding eine Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Franken geplant. Auch hieran sollen die Implenia-Aktionäre über Bezugsrechte partizipieren können.

Die Details der Transaktion sollen in einer Aktionärsbroschüre enthalten sein, die zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung versendet wird.

Im vergangenen Jahr hatten sich der Implenia Verwaltungsrat mit Grossaktionär Max Rössler und seiner Parmino Holding über die strategische Ausrichtung des Konzerns und eine Abpaltung eines Teils des Portfolios geeinigt.

