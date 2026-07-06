Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert nicht

Das gesamte Volumen dieser Aufträge beläuft sich auf über 180 Millionen Franken.

Die Projekte umfassen unter anderem energetische Sanierungen in Lausanne, den Umbau eines Bürogebäudes in Zürich zu Wohnungen sowie die Modernisierung eines Einkaufszentrums in St. Gallen, wie Implenia am Montag mitteilte. In Deutschland übernimmt das Unternehmen die Sanierung einer Wohnsiedlung in Delitzsch bei Leipzig.

In Lausanne beispielsweise wird Implenia laut den Angaben bis 2031 die energetische Sanierung von 14 Liegenschaften im Osten der Stadt durchführen. Und in St. Gallen werde im Auftrag von Swiss Prime Site (SPS) die Shopping Arena modernisiert und erweitert. Dabei entstehen im zweiten Untergeschoss rund zehn neue Shops sowie zusätzliche 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hier werde der Umbau voraussichtlich bis Oktober 2027 laufen.

"Wir sehen in der Schweiz und in Deutschland grosses Marktpotenzial für Modernisierung und Umbau von Bestandsliegenschaften", wird Adrian Wyss, Leiter des Bereichs Buildings, in der Mitteilung zitiert. Die Einheit umfasst laut den Angaben rund 80 Mitarbeitende.

Die Implenia-Aktie bewegt sich zum Wochenstart an der SIX kaum und pendelt bei 74,60 CHF um die Nulllinie.

Dietlikon (awp)