|Dreistelliges Millionenvolum
|
06.07.2026 09:40:00
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert nicht
Der Baukonzern Implenia hat mehrere Aufträge im Bereich Modernisierung in der Schweiz und in Deutschland an Land gezogen.
Die Projekte umfassen unter anderem energetische Sanierungen in Lausanne, den Umbau eines Bürogebäudes in Zürich zu Wohnungen sowie die Modernisierung eines Einkaufszentrums in St. Gallen, wie Implenia am Montag mitteilte. In Deutschland übernimmt das Unternehmen die Sanierung einer Wohnsiedlung in Delitzsch bei Leipzig.
In Lausanne beispielsweise wird Implenia laut den Angaben bis 2031 die energetische Sanierung von 14 Liegenschaften im Osten der Stadt durchführen. Und in St. Gallen werde im Auftrag von Swiss Prime Site (SPS) die Shopping Arena modernisiert und erweitert. Dabei entstehen im zweiten Untergeschoss rund zehn neue Shops sowie zusätzliche 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hier werde der Umbau voraussichtlich bis Oktober 2027 laufen.
"Wir sehen in der Schweiz und in Deutschland grosses Marktpotenzial für Modernisierung und Umbau von Bestandsliegenschaften", wird Adrian Wyss, Leiter des Bereichs Buildings, in der Mitteilung zitiert. Die Einheit umfasst laut den Angaben rund 80 Mitarbeitende.
Die Implenia-Aktie bewegt sich zum Wochenstart an der SIX kaum und pendelt bei 74,60 CHF um die Nulllinie.
Dietlikon (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI startet wenig bewegt in die neue Woche -- DAX im Montagshandell stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Markt ist am Montag wenig Bewegung zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt verläuft der frühe Handel in ruhigen Bahnen. An den Börsen in Fernost finden die Indizes keine einheitliche Richtung.