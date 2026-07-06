|Dreistelliges Millionenvolum
|
06.07.2026 08:10:00
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland
Der Baukonzern Implenia hat mehrere Aufträge im Bereich Modernisierung in der Schweiz und in Deutschland an Land gezogen.
Die Projekte umfassen unter anderem energetische Sanierungen in Lausanne, den Umbau eines Bürogebäudes in Zürich zu Wohnungen sowie die Modernisierung eines Einkaufszentrums in St. Gallen, wie Implenia am Montag mitteilte. In Deutschland übernimmt das Unternehmen die Sanierung einer Wohnsiedlung in Delitzsch bei Leipzig.
In Lausanne beispielsweise wird Implenia laut den Angaben bis 2031 die energetische Sanierung von 14 Liegenschaften im Osten der Stadt durchführen. Und in St. Gallen werde im Auftrag von Swiss Prime Site (SPS) die Shopping Arena modernisiert und erweitert. Dabei entstehen im zweiten Untergeschoss rund zehn neue Shops sowie zusätzliche 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hier werde der Umbau voraussichtlich bis Oktober 2027 laufen.
"Wir sehen in der Schweiz und in Deutschland grosses Marktpotenzial für Modernisierung und Umbau von Bestandsliegenschaften", wird Adrian Wyss, Leiter des Bereichs Buildings, in der Mitteilung zitiert. Die Einheit umfasst laut den Angaben rund 80 Mitarbeitende.
Dietlikon (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI dürfte schwächer starten -- DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Für den heimischen Markt zeichnen sich vorbörslich Verluste ab. Am deutschen Aktienmarkt dürfte nach den jüngsten Rekorden zunächst Richtungssuche das Bild prägen. An den Börsen in Fernost finden die Indizes keine einheitliche Richtung.