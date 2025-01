Implenia beruft Marie-Noëlle Zen-Ruffinen in Verwaltungsrat

Martin Fischer, seit 2018 Mitglied des Implenia -Gremiums, stellt sich an der Generalversammlung vom 25. März 2025 nicht mehr zur Wiederwahl. An seine Stelle soll Marie-Noëlle Zen-Ruffinen treten, wie der Baukonzern am Dienstag mitteilte.

Die Schweizerin ist Rechtsanwältin und Titularprofessorin an der Universität Genf. Seit 2016 hat sie verschiedene Verwaltungsratsmandate inne, unter anderem bei Ina Invest, der Baloise und der Banco Santander International.

Glattpark (awp)