Implenia-Aktien erhalten Aufwind von Plänen für Spin-Off

Zürich (awp) - Die Implenia-Aktien ziehen am Dienstagmorgen deutlich an. Der Baukonzern konnte laut Analysten zwar weniger mit seinem Jahresergebnis punkten, dafür aber umso mehr mit der Ausgliederung eines Teils seines Entwicklungsportfolios in eine neue Immobiliengesellschaft.

Die Implenia-Papiere gewinnen um 9.50 Uhr 6,1 Prozent auf 42,54 Franken und erreichten zwischenzeitlich bei 43,40 Franken ein Tageshoch. Damit nehmen sie Kurs auf das im Januar erreichte Jahreshoch von 44,60 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI liegt derweil 0,08 Prozent im Minus.

Für Analysten steht ganz klar die Ausgliederung im Fokus. So will Implenia rund die Hälfte seines Entwicklungsportfolios in eine neue Gesellschaft abspalten und diese im Juni an die Börse bringen. Damit bringe Implenia nun einen grösseren Teil als ursprünglich geplant an die Börse, kommentiert die Bank Vontobel.

Die ZKB sieht sowohl für den ausgegliederten als auch für den bei Implenia verbleibenden Teil potenzielle Aufwertungsgewinne von je rund 200 Millionen Franken. Die Lancierung dürfte dazu führen, dass die hohen Reserven auf dem Entwicklungsportfolio rascher zur Realisierung gebracht werden.

Mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 dagegen konnte Implenia weniger punkten: Der operative Gewinn und der Konzerngewinn seien unter den Erwartungen ausgefallen, schreiben beide Analysten. Auch der Ausblick sei eher uninspiriert. Der Turnaround brauche etwas länger als erwartet, hält Vontobel fest.

tt/uh