Implenia-Aktie zweistellig höher: Implenia-Wertpapiere steigen auf Mehrjahreshoch

Die Aktien des grössten Schweizer Baukonzerns notierten um 14.30 Uhr um 13,5 Prozent höher auf 45,85 Franken. Das ist der höchste Stand seit Herbst 2018. Derweil ermässigt sich der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,35 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf an der SIX gewinnen die Papiere zeitweise 13,15 Prozent auf 45,60 Franken.

Händler erklären sich das Kursplus vor allem mit einer Rating- und Kurszielerhöhung durch die Credit Suisse. Patrick Laager hat die Implenia-Aktien am Morgen auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel um satte 17 auf 57 Franken nach oben geschraubt. Mit dem Fokus auf grosse Infrastruktur-Projekte und komplexe Gebäude habe sich auch die Qualität der Aufträge verbessert und damit seien die Erträge in den kommenden Jahren gesichert, hält Laager fest. Dank den verbesserten Cashflows werde auch die Bilanz wieder gestärkt, so der CS-Experte weiter.

An der Börse hat sich die Stimmung dem Papier gegenüber schon seit Mitte 2022 klar aufgehellt. Immerhin hat sich der Kurs seit dem Tief im Juni mittlerweile deutlich mehr als verdoppelt.

Für weitere Kursgewinne spreche auch die Charttechnik, meint ein Händler. Die Aktie habe den Anstieg vom Vorjahr genügend konsolidiert und dürfte nun nach der Überwindung des bisherigen Jahreshoch nach oben ausgebrochen sein.

