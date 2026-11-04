Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz

Das Auftragsvolumen liegt im unteren dreistelligen Millionenbereich, wie Implenia am Mittwoch mitteilte.

Das Unternehmen hatte das Rechenzentrum bereits als Rohbau erstellt. Beim Auftraggeber handelt es sich um einen globalen Anbieter von nachhaltiger, digitaler Infrastruktur. Einen Namen nannte Implenia in der Mitteilung nicht.

Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Errichtung und Inbetriebnahme der gesamten Gebäudetechnik auf einer Fläche von rund 33'000 Quadratmetern. Die Arbeiten haben laut den Angaben bereits begonnen und die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Implenia-Aktien gewinnen an der SIX zeitweise 2,25 Prozent auf 72,80 CHF.

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Dietlikon (awp)