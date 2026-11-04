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Grossauftrag 04.11.2026 09:37:00

Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz

Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz

Implenia hat den Auftrag für den technischen Ausbau eines neuen Rechenzentrums in der Schweiz erhalten.

Das Auftragsvolumen liegt im unteren dreistelligen Millionenbereich, wie Implenia am Mittwoch mitteilte.

Das Unternehmen hatte das Rechenzentrum bereits als Rohbau erstellt. Beim Auftraggeber handelt es sich um einen globalen Anbieter von nachhaltiger, digitaler Infrastruktur. Einen Namen nannte Implenia in der Mitteilung nicht.

Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Errichtung und Inbetriebnahme der gesamten Gebäudetechnik auf einer Fläche von rund 33'000 Quadratmetern. Die Arbeiten haben laut den Angaben bereits begonnen und die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Implenia-Aktien gewinnen an der SIX zeitweise 2,25 Prozent auf 72,80 CHF.

awp-robot/cg/rw

Dietlikon (awp)

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.97 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’734.98 04.11.2026 09:38:41
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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