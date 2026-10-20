Implenia-Aktie: Neue Aufträge in der Immobilienbewirtschaftung und Projektleitung von Wincasa

Laut einer Mitteilung vom Dienstag zählen die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios von Fondiaria SICAV im Verkehrswert von rund 390 Millionen Franken, das Shoppingcenter Inside in Volketswil und die Gesamtprojektleitung für die Umnutzung des 28'000 m2 grossen Druckzentrums in Zürich zu den jüngst erhaltenen Aufträgen.

Hinzu kommen Mandate für die Vermarktung und Standortentwicklung in Bern und Zürich sowie spezialisierte Dienstleistungen etwa für Sanierungen oder Erstvermietungen, wie es weiter heisst. So sei Wincasa daran, die bestehenden Vermietungsprozesse einer Zürcher Genossenschaft zu überprüfen und zu digitalisieren. Zudem starte im kommenden Jahr die Zusammenarbeit mit der Bundes-Pensionskasse Publica mit der Übernahme der Bewirtschaftung des Immobilienportfolios. Und für das Hochhausprojekt Sky in Dübendorf verantworte Wincasa die Erstvermietung von 150 Wohnungen und Verkaufsflächen.

mk/uh

Winterthur (awp)