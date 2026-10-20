|Standortentwicklung
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20.10.2026 08:11:37
Implenia-Aktie: Neue Aufträge in der Immobilienbewirtschaftung und Projektleitung von Wincasa
Der zu Implenia gehörende Immobiliendienstleister Wincasa hat verschiedene neue Aufträge an Land gezogen und baut so sein Mandatsportfolio aus.
Hinzu kommen Mandate für die Vermarktung und Standortentwicklung in Bern und Zürich sowie spezialisierte Dienstleistungen etwa für Sanierungen oder Erstvermietungen, wie es weiter heisst. So sei Wincasa daran, die bestehenden Vermietungsprozesse einer Zürcher Genossenschaft zu überprüfen und zu digitalisieren. Zudem starte im kommenden Jahr die Zusammenarbeit mit der Bundes-Pensionskasse Publica mit der Übernahme der Bewirtschaftung des Immobilienportfolios. Und für das Hochhausprojekt Sky in Dübendorf verantworte Wincasa die Erstvermietung von 150 Wohnungen und Verkaufsflächen.
mk/uh
Winterthur (awp)
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