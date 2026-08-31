Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Implenia
Die Aktie von Implenia gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 67,70 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 67,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'264 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,70 CHF ab. Bei 68,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 12'960 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,04 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 17,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,52 CHF belaufen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,59 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
10:02
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Implenia (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Implenia Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Implenia (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu (AWP)
Analysen zu Implenia AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.