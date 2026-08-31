Implenia Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Implenia

Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 67,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'264 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,70 CHF ab. Bei 68,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 12'960 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,04 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 17,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,52 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,59 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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