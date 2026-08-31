Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 66,70 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 66,00 CHF. Bei 68,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 23'524 Aktien.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 15,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,52 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,59 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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