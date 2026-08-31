Implenia Aktie News: Implenia am Mittag mit Verlusten

Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 67,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 67,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,30 CHF. Bisher wurden heute 15'224 Implenia-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. 24,33 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 15,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,52 CHF, nach 1,40 CHF im Jahr 2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,59 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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