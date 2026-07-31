Implenia Aktie News: Anleger greifen bei Implenia am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 64,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 66,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,40 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'852 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 28,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2025 Kursverluste bis auf 53,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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