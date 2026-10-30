Implenia Aktie News: Implenia am Freitagvormittag tiefer

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 66,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Implenia-Aktie bei 66,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'676 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 14,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 CHF ausgeschüttet werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,75 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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