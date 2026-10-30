Implenia Aktie News: Implenia am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Implenia-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 66,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'855 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 66,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'570 Implenia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Gewinne von 25,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 13,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,75 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für Spitalneubau erhalten

Implenia-Aktie stabil: Neue Aufträge in der Immobilienbewirtschaftung und Projektleitung von Wincasa

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu