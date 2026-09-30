Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Mittwochvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 69,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,20 CHF. Bei 68,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'018 Implenia-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,47 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,73 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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