Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 67,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Bei 66,50 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'816 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 18,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 17,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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