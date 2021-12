Implenia Aktie News: Implenia verbilligt sich

Die Implenia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0.6 Prozent auf 20.52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'527 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 20.40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20.80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'305 Implenia-Aktien umgesetzt.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2.80 CHF je Aktie.

Implenia AG ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz sowie gut positioniert in Europa. Implenia entstand im Jahr 2006 durch den Zusammenschluss von Zschokke und der Batigroup. Der Konzern ist in die Segmente Development, Schweiz, Infrastructure und International strukturiert. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. Darüber hinaus agiert Implenia in den Bereichen Immobilienmodernisierung und Entwicklung neuer Immobilienprojekte für institutionelle und private Kunden als One-Stop-Shop von der Planung und Beratung über die Generalunternehmung bis hin zur Ausführung und Fertigstellung. Im Dezember 2014 übernahm Implenia die Bilfinger Construction GmbH, ein Unternehmen das Dienstleistungen im Bereich Infrastrukturbau im deutschsprachigen Europa und in Skandinavien anbietet. Im Dezember 2016 übernahm das Unternehmen die deutsche Firma Bilfinger Hochbau und stärkt seine Position in Deutschland im Bereich Hochbau. Die Implenia AG ist flächendeckend in der Schweiz sowie international in Deutschland, Norwegen, Schweden und Österreich präsent. Der Hauptsitz der Implenia AG ist in Dietlikon, Schweiz.

Redaktion finanzen.net