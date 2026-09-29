Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag gefragt

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'761 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 67,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'583 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 22,68 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 14,87 Prozent sinken.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 CHF ausgeschüttet werden.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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