Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 69,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'775 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Implenia-Aktie bisher bei 69,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'475 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,38 Prozent. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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