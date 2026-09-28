Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Montagvormittag fester

Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 67,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Bei 67,10 CHF erreichte die Implenia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 990 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 13,86 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,53 CHF je Implenia-Aktie.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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