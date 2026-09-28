Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 68,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'848 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 68,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 18'528 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Gewinne von 21,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 15,62 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,53 CHF.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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