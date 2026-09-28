Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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28.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Montagmittag stärker
Die Aktie von Implenia gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 67,50 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'821 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 67,70 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'310 Implenia-Aktien.
Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 18,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,37 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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